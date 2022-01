LIVE Sci alpino, Seconda Prova Zauchensee in DIRETTA: Goggia rifila +0”70 a Gut-Behrami, bene Nadia Delago (Di venerdì 14 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.01 Pronta al cancelletto la ceca Ester Ledecka. 10.59 Discreta Prova da parte dell’austriaca Mirjam Puchner, quarta a +1”27. Altissimi invece gli intermedi dell’elvetica Priska Nufer. 10.57 Lontane la canadese Marie-Michele Gagnon (+2”06) e la norvegese Ragnnhild Mowinckel (+1”77), rispettivamente ultima e penultima al momento. 10.55 Vola “Super Sofi”! La bergamasca va in testa con 1’47”19, sette decimi meglio di Lara Gut-Behrami! 10.53 L’azzurra classe ’97 va vicinissima al tempo di Gut-Behrami (+0”07). Scende Sofia Goggia! 10.51 La rossocrociata fa segnare ottimi intertempi e si inserisce al comando per -0”68. In pista Nadia Delago. 10.49 Buona la discesa della valdostana che paga +0”19 dall’elvetica ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.01 Pronta al cancelletto la ceca Ester Ledecka. 10.59 Discretada parte dell’austriaca Mirjam Puchner, quarta a +1”27. Altissimi invece gli intermedi dell’elvetica Priska Nufer. 10.57 Lontane la canadese Marie-Michele Gagnon (+2”06) e la norvegese Ragnnhild Mowinckel (+1”77), rispettivamente ultima e penultima al momento. 10.55 Vola “Super Sofi”! La bergamasca va in testa con 1’47”19, sette decimi meglio di Lara Gut-! 10.53 L’azzurra classe ’97 va vicinissima al tempo di Gut-(+0”07). Scende Sofia! 10.51 La rossocrociata fa segnare ottimi intertempi e si inserisce al comando per -0”68. In pista. 10.49 Buona la discesa della valdostana che paga +0”19 dall’elvetica ...

