Lexus NX PHEV Concept e ROV Concept al Tokyo Auto Salon

Advertising

viaggiareonthe1 : Lexus NX Phev - In Giappone spunta un prototipo dall'anima off-road -

Ultime Notizie dalla rete : Lexus PHEV

Quattroruote

Il Concept NXOFFROAD è basato sul primo modellodiche è arrivato sul mercato nel novembre 2021, l'NX 450h+. NX offre prestazioni di guida raffinate ed eccellenti prestazioni ......lusso, che in Giappone riveste anche un ruolo in ambito sportivo grazie alla partecipazioni nelle competizioni SuperGT. Per questa edizione, la Casa presenta in anteprima mondiale la NX...Basato sulla versione 450h+ plug-in hybrid da 309 CV, ha un assetto rialzato e accessori per l'avventura. L'auto è in mostra al Tokyo Auto Salon insieme con il buggy a idrogeno Rov ...Annuncio vendita Jeep Compass 1.3 T4 240CV PHEV AT6 4xe Trailhawk nuova a Faenza, Ravenna nella sezione Auto nuove di Automoto.it ...