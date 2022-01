Incendio in una palazzina a Trento, morto un 70enne (Di venerdì 14 gennaio 2022) commenta Tragedia a Trento, dove un uomo di 70 anni, Silvano Franceschini, ha perso la vita a seguito di un Incendio che si è sviluppato al piano terra di una palazzina. A prendere fuoco sarebbe stata ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 14 gennaio 2022) commenta Tragedia a, dove un uomo di 70 anni, Silvano Franceschini, ha perso la vita a seguito di unche si è sviluppato al piano terra di una. A prendere fuoco sarebbe stata ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Incendio in una palazzina a Trento, morto un 70enne #Trento - trescogli : Nel 1913 Jack aveva già speso una somma ingente per quell'epoca; la casa era ormai quasi terminata, quando la notte… - AnsaTrentinoAA : Incendio in una palazzina a Trento, morto un uomo di 70 anni. Avrebbe preso fuoco una coperta termica |#ANSA - occhio_notizie : Tragedia a Trento dove un anziano di 70 anni è morto nell'incendio in una palazzina di 10 appartamenti in via per C… - LucianaCiolfi : RT @MediasetTgcom24: Incendio in una palazzina a Trento, morto un 70enne #Trento -