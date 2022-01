Dramé riparte dall'Eccellenza: 'Che anni in A, ma con Gasperini...' (Di venerdì 14 gennaio 2022) Attiva ora Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati e disdici quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 14 gennaio 2022) Attiva ora Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati e disdici quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra ...

Dramé riparte dall'Eccellenza: 'Che anni in A, ma con Gasperini...'

Ultime Notizie dalla rete : Dramé riparte Dramé riparte dall'Eccellenza: 'Che anni in A, ma con Gasperini...' Il suo presente è sulle colline bergamasche in cui si producono vini per tutti i gusti. Lungo le sponde del fiume Oglio, a due passi dal confine con la provincia di Brescia. Boukary Dramé, un passato da oltre 130 presenze in Serie A (tra 2011 e 2018, con le maglie di Chievo Verona, Atalanta e Spal), ha deciso di ripartire dal dilettantismo. Dopo oltre un anno da svincolato, ha ...

