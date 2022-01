Dakar 2022, incidente mortale per Quentin Lavalée: competizione in lutto (Di venerdì 14 gennaio 2022) Una brutta notizia che chiude con il manto nero del lutto la competizione più affascinante, imprevedibile e complessa del mondo del motorsport. Dopo aver eletto campioni Sam Sunderland (categoria Moto) e Nasser Al-Attiyah (categoria Auto), la Dakar 2022 ha registrato un incidente mortale. Ha perso la vita, in questo infausto venerdì, un ragazzo di appena vent’anni: Quentin Lavalée, il suo nome, Capomeccanico del team PH Sport. Dakar 2022, incidenti mortale: l’accaduto Quentin Lavalée, Capomeccanico del team PH Sport (impegnato nello storico rally nella categoria Classic con una Peugeot 205 Turbo 16) ha perso la vita in questo venerdì. Da quanto hanno appreso le ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 14 gennaio 2022) Una brutta notizia che chiude con il manto nero dellapiù affascinante, imprevedibile e complessa del mondo del motorsport. Dopo aver eletto campioni Sam Sunderland (categoria Moto) e Nasser Al-Attiyah (categoria Auto), laha registrato un. Ha perso la vita, in questo infausto venerdì, un ragazzo di appena vent’anni:, il suo nome, Capomeccanico del team PH Sport., incidenti: l’accaduto, Capomeccanico del team PH Sport (impegnato nello storico rally nella categoria Classic con una Peugeot 205 Turbo 16) ha perso la vita in questo venerdì. Da quanto hanno appreso le ...

