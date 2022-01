Calciomercato Sampdoria, colpo a sorpresa: “Si scalda la pista” (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il Milan ora congela l’operazione per Gabbia alla Sampdoria, il club pensa a un altro profilo per la propria difesa La Sampdoria credeva di poter concludere, in breve tempo e senza troppi problemi, l’operazione di mercato per il trasferimento di Matteo Gabbia. Il difensore centrale sarebbe approdato tra le file della squadra di D’Aversa per Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il Milan ora congela l’operazione per Gabbia alla, il club pensa a un altro profilo per la propria difesa Lacredeva di poter concludere, in breve tempo e senza troppi problemi, l’operazione di mercato per il trasferimento di Matteo Gabbia. Il difensore centrale sarebbe approdato tra le file della squadra di D’Aversa per Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

DiMarzio : La @sampdoria chiude per #Conti del @acmilan #calciomercato @SkySport - DiMarzio : #Calciomercato @sampdoria | È fatta per #Rincon dal @TorinoFC_1906: scambio dei documenti in corso e domani le visi… - DiMarzio : La @sampdoria guarda in Argentina: piace #Carrascal del @RiverPlate - calciomercato_m : MERCATO - Sampdoria, spunta il nome di Magnani - serieAnews_com : ?? Il #Milan ha bisogno di #Gabbia, che fino a poco fa era a un passo dalla #Sampdoria: spunta perciò il nome di… -