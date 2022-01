Bimba di tre anni cade dal balcone e muore | fermato un uomo

Advertising

Agenzia_Ansa : Bimba di tre anni precipita dal quarto piano a Torino e muore #ANSA - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: C'è un fermo nell'indagine della polizia sulla bimba di tre anni morta a Torino dopo essere precipitata dal balcone di un… - PaoloVaccarello : UN ORRORE Bimba di tre anni morta giù dal balcone a Torino, fermato per omicidio il compagno della madre - IlCastiga : RT @VoxNewsInfo2: : Bimba tre anni morta giù da balcone a Torino, arrestato compagno marocchino della madre italiana: - rep_torino : Bimba di tre anni morta giù dal balcone a Torino, fermato per omicidio il compagno della madre [di Sarah Martinengh… -

Ultime Notizie dalla rete : Bimba tre

... compagno della madre di Fatima, la piccola dianni morta nella serata di ieri dopo una caduta ... Laesce dalla portafinestra che dà sul ballatoio. Precipita a terra nel cortile, dal quarto ...dianni precipita dal balcone e muore/ Fermato compagno madre, era ubriaco Peraltro, dell'esame autoptico si è parlato anche a 'Storie Italiane', con l'inviato Maurizio Licordari che, in ...Al momento non sono noti i termini dell'accusa né le ipotesi di reato. L'uomo, Azar Mohssine, 23 anni, è stato portato dagli agenti in manette in procura a Torino per essere interrogato dal pm Valenti ...Nell'ultima settimana 356mila somministrazioni a bambini di età compresa tra i 5 e 11 anni. Sono ad oggi 2.017.973 i non vaccinati tra gli over 50 ...