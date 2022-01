Uomini e Donne, Roberta Di Padua non sta bene: “Il Covid ti consuma” (Di giovedì 13 gennaio 2022) Solare e sempre presente sui social, soprattutto su Instagram dove il suo profilo vanta decine di migliaia di followers, Roberta Di Padua negli ultimi giorni è stata insolitamente assente e i suoi fan più fedeli si sono interrogati sul motivo, preoccupandosi. Alla fine l’ex dama del trono over di Uomini e Donne ha spiegato perché in questo periodo non pubblica spesso come prima. Si tratta infatti del Covid-19, che ha colpito anche lei. “Qualche giorno e torno da voi” ha promesso la Di Padua. Ha poi rivelato: “Mi sistemo un po’, non mi riconosco più. Il Covid ti consuma”. Anche il figlio di Roberta si è ammalato, ma ora sta bene. “Sono state giornate difficili ma grazie a Dio stiamo bene” ha concluso. A ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 13 gennaio 2022) Solare e sempre presente sui social, soprattutto su Instagram dove il suo profilo vanta decine di migliaia di followers,Dinegli ultimi giorni è stata insolitamente assente e i suoi fan più fedeli si sono interrogati sul motivo, preoccupandosi. Alla fine l’ex dama del trono over diha spiegato perché in questo periodo non pubblica spesso come prima. Si tratta infatti del-19, che ha colpito anche lei. “Qualche giorno e torno da voi” ha promesso la Di. Ha poi rivelato: “Mi sistemo un po’, non mi riconosco più. Ilti”. Anche il figlio disi è ammalato, ma ora sta. “Sono state giornate difficili ma grazie a Dio stiamo” ha concluso. A ...

