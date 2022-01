Trapiantato in un uomo un cuore di maiale geneticamente modificato (Di giovedì 13 gennaio 2022) Un americano di cinquantasette anni ha ricevuto un cuore di maiale geneticamente modificato: si tratta del primo trapianto al mondo sviluppato con questa rivoluzionaria tecnica. Il primo trapianto di cuore suino in un ospedale di Baltimora (captured) – curiosauro.itUn cuore di maiale geneticamente modificato Dunque, David Bennett è diventato la prima persona al mondo a ricevere un trapianto così delicato. Il paziente sta bene, anche se sono passati solo tre giorni dall’operazione, durata ben sette ore. Il suo nuovo cuore di maiale geneticamente modificato batte forte e a tempo! La procedura sperimentale è stata portata a termine a Baltimora, e questo trapianto è stato ... Leggi su curiosauro (Di giovedì 13 gennaio 2022) Un americano di cinquantasette anni ha ricevuto undi: si tratta del primo trapianto al mondo sviluppato con questa rivoluzionaria tecnica. Il primo trapianto disuino in un ospedale di Baltimora (captured) – curiosauro.itUndiDunque, David Bennett è diventato la prima persona al mondo a ricevere un trapianto così delicato. Il paziente sta bene, anche se sono passati solo tre giorni dall’operazione, durata ben sette ore. Il suo nuovodibatte forte e a tempo! La procedura sperimentale è stata portata a termine a Baltimora, e questo trapianto è stato ...

