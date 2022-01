Supercoppa, 10 mila euro di multa a Bonucci per la lite a fine partita. Sanzionata anche l’Inter (Di giovedì 13 gennaio 2022) multa da 10 mila euro per Leonardo Bonucci, il difensore della Juventus che al termine della finale di Supercoppa Italiana, disputata ieri a San Siro e vinta dall’Inter, ha litigato con Cristiano Mozzillo, segretario dei nerazzurri. A decidere la sanzione nei confronti di Bonucci è stato il Giudice sportivo della Lega calcio di Serie A, Gerardo Mastrandrea, che ha così motivato la sanzione: «Al 16° del secondo tempo supplementare (Bonucci) si è reso protagonista di un alterco con un dirigente della squadra avversaria che veniva dal medesimo strattonato: l’infrazione è stata rilevata da un collaboratore della Procura federale». anche la società nerazzurra è stata multata dal Giudice sportivo: 5 mila ... Leggi su open.online (Di giovedì 13 gennaio 2022)da 10per Leonardo, il difensore della Juventus che al termine della finale diItaliana, disputata ieri a San Siro e vinta dal, ha litigato con Cristiano Mozzillo, segretario dei nerazzurri. A decidere la sanzione nei confronti diè stato il Giudice sportivo della Lega calcio di Serie A, Gerardo Mastrandrea, che ha così motivato la sanzione: «Al 16° del secondo tempo supplementare () si è reso protagonista di un alterco con un dirigente della squadra avversaria che veniva dal medesimo strattonato: l’infrazione è stata rilevata da un collaboratore della Procura federale».la società nerazzurra è statata dal Giudice sportivo: 5...

