Salgono i rendimenti dei titoli di Stato Btp a 3 anni in positivo per la prima volta dal 2020 L’agenzia S&P | “Dipende dalla Bce”

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Piccoli segnali dai mercati. Tornail tasso del Btp a 3che accade da ottobre. Il Tesoro ha collocato oggi i bond triennali strappando un rendimento dello 0,14%, in rialzo rispetto al – 0,10% dell’asta precedente. In salita anche le cedole del Btp a 7che passa dallo 0,6% allo 0,89%. Sono stati vendutiper complessivi 7 miliardi di euro, l’importo massimo prefissato, a fronte di una domanda che ha superato i 10 miliardi. L’ammontare degli interessi su un titolo disi determina in base alla domanda, nel momento il cui il ministero del Tesoro si presenta sul mercato. Se le richieste sono molto alte loriesce a vendere i suoianche se paga poco, nulla o ...

Lo spread tra decennale italiano e tedesco si conferma a 135 punti base ( - 0,59%) conin lieve calo: rispettivamente +1,21% e - 0,13%. Ad accorgersi di un incremento dello spread e dei tassi è l'Europa intera: la nuova variante sudafricana del Covid ha complicato i piani della ripresa economica. I rendimenti dei bond sono attesi in rialzo dagli analisti, in quanto la BCE nei prossimi mesi taglierà l'ammontare degli acquisti dei bond. Quelli condotti con il PEPP cesseranno dopo marzo.