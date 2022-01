Powell si scopre falco e mette il booster ai tassi

Leggi su formiche

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Jeromenon è più l’uomo prudente che gli Stati Uniti hanno imparato a conoscere, fin dal suo insediamento al vertice della Federal Reserve con Donald Trump capo della Casa Bianca. Ora teme l’inflazione, al 7% negli Usa, più di ogni altra cosa al punto dare le mani avanti e paventare un rialzo deianticipato. Mentre gli scivoloni col trading hanno fatto saltare tre prime linee della banca centrale americana, persembra essere arrivato il momento di agire. Perché l’inflazione non solo è la nemica giurata dei salari fissi, ma anche dei posti di lavoro: più un’azienda spende per le materie prime, meno c’è capacità di investire in risorse. Più i prezzi al consumo salgono, più i cittadini rivedono e riassestano la loro domanda. Questolo sa fin troppo bene, al punto da ...