La seconda stagione di “The Witcher” è tra le più viste di sempre su Netflix (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il ritorno di Geralt di Rivia è piaciuto moltissimo al pubblico di Netflix, tanto che la seconda stagione di The Witcher è entrata di diritto nell’elenco delle serie TV più viste di tutti i tempi. Tuttavia, come riporta Just Jared, pare che la prima stagione abbia reso di più. Il colosso dello streaming ha finalmente … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il ritorno di Geralt di Rivia è piaciuto moltissimo al pubblico di, tanto che ladi Theè entrata di diritto nell’elenco delle serie TV piùdi tutti i tempi. Tuttavia, come riporta Just Jared, pare che la primaabbia reso di più. Il colosso dello streaming ha finalmente … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

mengonimarco : Il nuovo appuntamento fisso del mercoledì? Trovare uno spoiler per #ilRiff del giorno dopo. Domani con me, per il t… - DiMarzio : #SerieA, @OfficialUSS1919 | #Iervolino: '#Sabatini avrà due tipi di contratto. Uno reale e uno dettato dal Gentleme… - Raiofficialnews : Torna il Dottor Andrea Fanti: @DOCNelleTueMani, la seconda stagione, da giovedì #13gennaio in prima visione su… - bimbadiziamara : uff devo cercare di apprezzare la voce italiana di Oliver perché sennò mi verrà difficile affrontare questa seconda… - dumurin : @NetflixIT Ci potreste dare qualche notizia anche su #FateTheWinxSaga? Almeno all'incirca quando arriverà la seconda stagione? -