Juventus | addio importante a centrocampo già a gennaio?

Continuano i lavori in vista del mercato in uscita per la Juventus, che soprattutto dopo la finale di Supercoppa persa contro l'Inter vuole rivoluzionarie in parte la rosa per ripartire con un progetto con basi solide. Arthur Juventus Arsenal Il principale indiziato a lasciare la società bianconera già a gennaio è il centrocampista brasiliano Arthur, l' ex Barcellona che in Spagna aveva conquistato tutti con il suo talento, a Torino non è mai entrato nelle gerarchie dei mister e si trova sempre relegato in panchina. Si è fatto avanti quindi di persona Arteta, il tecnico dell' Arsenal garantirebbe al centrocampista il posto da titolare nella mediana dei Gunners, pronto quindi la proposta di prestito secco fino a fine anno con stipendio a carico della squadra inglese, la Juve è pronta ad accettare l'offerta. Daniele Scrazzolo

