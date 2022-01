“Jakob il bugiardo”, le strane frequenze della radio di Robin Williams stasera in tv (Di giovedì 13 gennaio 2022) “Voi mi chiederete: «Come ebreo, come hai potuto raccontare una barzelletta del genere in un momento come quello?!» È così che siamo sopravvissuti, queste sono le cose che ci hanno fatto andare avanti, il resto ce l’avevano preso i tedeschi”. In un mondo in cui era severamente proibito possedere una radio, pena la morte, un ebreo polacco inventa di averla: le valvole devono riscaldarsi e ci mettono un po’ di tempo, poi il gracchiare metallico, amplificato da uno scolapasta, sembra arrivare da lontano. Ma è solo dietro una parete. La storia vera di Jakob der Lügner, interpretato da uno straordinario Robin Williams, è stasera in tv in “Jakob il bugiardo“: “Avevano costruito alti muri di filo spinato, per rinchiuderci nel ghetto, siamo stati isolati dal resto del mondo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 13 gennaio 2022) “Voi mi chiederete: «Come ebreo, come hai potuto raccontare una barzelletta del genere in un momento come quello?!» È così che siamo sopravvissuti, queste sono le cose che ci hanno fatto andare avanti, il resto ce l’avevano preso i tedeschi”. In un mondo in cui era severamente proibito possedere una, pena la morte, un ebreo polacco inventa di averla: le valvole devono riscaldarsi e ci mettono un po’ di tempo, poi il gracchiare metallico, amplificato da uno scolapasta, sembra arrivare da lontano. Ma è solo dietro una parete. La storia vera dider Lügner, interpretato da uno straordinario, èin tv in “il“: “Avevano costruito alti muri di filo spinato, per rinchiuderci nel ghetto, siamo stati isolati dal resto del mondo ...

