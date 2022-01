Città Metropolitana Roma presente a camera ardente Sassoli (Di giovedì 13 gennaio 2022) Roma – “Il Vice Sindaco della Città Metropolitana di Roma, Pierluigi Sanna, assieme ad una delegazione di Consiglieri metropolitani e Sindaci del territorio provinciale hanno reso omaggio al Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, nella camera ardente allestita nella Sala della Promototeca del Campidoglio.” “Il picchetto d’onore, alla presenza del Gonfalone istituzionale dell’Ente, ha presenziato nelle prime ore di questo pomeriggio a testimonianza della vicinanza e del cordoglio istituzionale e politico”. Così in un comunicato la Città Metropolitana di Roma. Leggi su romadailynews (Di giovedì 13 gennaio 2022)– “Il Vice Sindaco delladi, Pierluigi Sanna, assieme ad una delegazione di Consiglieri metropolitani e Sindaci del territorio provinciale hanno reso omaggio al Presidente del Parlamento Europeo David, nellaallestita nella Sala della Promototeca del Campidoglio.” “Il picchetto d’onore, alla presenza del Gonfalone istituzionale dell’Ente, ha presenziato nelle prime ore di questo pomeriggio a testimonianza della vicinanza e del cordoglio istituzionale e politico”. Così in un comunicato ladi

Advertising

FabriziCatuo887 : RT @severino_nappi: Tra qualche settimana si terranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio della Città Metropolitana di #Napoli. Elezio… - DanieleParrucci : Oggi in qualità di consigliere di Roma Capitale e di Consigliere delegato della Città Metropolitana ho presenziato… - Giovann04712430 : RT @severino_nappi: Tra qualche settimana si terranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio della Città Metropolitana di #Napoli. Elezio… - severino_nappi : Tra qualche settimana si terranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio della Città Metropolitana di #Napoli. El… - FratellidItalia : RT @truzzu: Con il Comitato spontaneo di cittadini e il delegato alla mobilità e alla rete viaria Antonello Floris della città metropolitan… -