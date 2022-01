Cagliari, Godin ai saluti: “Alcuni dirigenti hanno messo in dubbio il mio rispetto per la maglia” (Di giovedì 13 gennaio 2022) Diego Godin non è più un giocatore del Cagliari. Il difensore uruguagio, che ha rescisso il contratto con la squadra sarda per legarsi all’Atletico Mineiro, ha voluto salutare i tifosi con un lungo messaggio: “Grazie a tutte le persone che hanno fatto sentire me e mia moglie Sofi come a casa negli ultimi mesi. Questa terra è speciale per la nostra famiglia. Ci tengo a ringraziare i compagni e i tifosi. In poco tempo ho capito che per un sardo è più importante rispettare l’isola e dare il massimo per la maglia che il risultato“. Godin, però, si è anche tolto qualche sassolino dalla scarpa: “Sono il primo a fare autocritica e sono consapevole che non avete potuto apprezzare tutto ciò che potevo dare sportivamente. Tuttavia provo una profonda tristezza per come sono andati i rapporti con alcune persone ... Leggi su sportface (Di giovedì 13 gennaio 2022) Diegonon è più un giocatore del. Il difensore uruguagio, che ha rescisso il contratto con la squadra sarda per legarsi all’Atletico Mineiro, ha voluto salutare i tifosi con un lungo messaggio: “Grazie a tutte le persone chefatto sentire me e mia moglie Sofi come a casa negli ultimi mesi. Questa terra è speciale per la nostra famiglia. Ci tengo a ringraziare i compagni e i tifosi. In poco tempo ho capito che per un sardo è più importante rispettare l’isola e dare il massimo per lache il risultato“., però, si è anche tolto qualche sassolino dalla scarpa: “Sono il primo a fare autocritica e sono consapevole che non avete potuto apprezzare tutto ciò che potevo dare sportivamente. Tuttavia provo una profonda tristezza per come sono andati i rapporti con alcune persone ...

