Advertising

Viks83F : RT @Viks83F: Vi sblocco un ricordo sul socratico #Cacciari #Covid_19 - ritadenaro : RT @parentetweet: Fenomenologia di Massimo Cacciari: ci è, ci fa? No, il problema è che un filosofo. Il mio pensiero oggi sul Giornale. htt… - zyo75 : RT @parentetweet: Fenomenologia di Massimo Cacciari: ci è, ci fa? No, il problema è che un filosofo. Il mio pensiero oggi sul Giornale. htt… - _D_a_s__ : RT @LaStampa: Cacciari: “Sul Covid dice bugie, ma Draghi deve restare alla guida del governo” - MassimGiannini : RT @LaStampa: Cacciari: “Sul Covid dice bugie, ma Draghi deve restare alla guida del governo” -

Ultime Notizie dalla rete : Cacciari Sul

... secondo il filosofo Massimo, invece, "siamo davanti alla fine della politica perché per ... il referendum sulla cannabis porta anche l'innovazione di alcuni sponsor privati indicatisito ..." Se dopo gli obblighi in più che ci siamo imposti in questi mesi i dati ci mettono sullo stesso piano degli altri questo vuol dire che forse quegli obblighi non erano necessari ", afferma. "...Dopo le polemiche, nel corso di un'intervista a La Stampa, Massimo Cacciari chiarisce la sua posizione sul vaccino anti covid ...L'ex sindaco di Venezia afferma di non essere contrario ai vaccini, ma non approva l'obbligo imposto dal governo, e riporta l'esempio di quei Paesi che hanno fatto una scelta diversa ...