Audi in Formula Uno? Ecco cosa potrebbe favorire l’ingresso del marchio (Di giovedì 13 gennaio 2022) In arrivo un possibile rimpasto nei prossimi Mondiali della Formula Uno? Nel 2026 esordiranno i motori V6 termici da 1.6 litri, senza la componente MGU-H e questa novità potrebbe spingere diverse Case motoristiche ad avvicinarsi significativamente al Circus più importante delle quattro ruote. Volkswagen sembra essere molto interessata, ad esempio, e potrebbe compiere il passo decisivo per entrare, finalmente, in F1. Un altro marchio molto chiacchierato è quello di Audi, con il costruttore dei quattro anni che potrebbe giungere in Formula Uno. Si era parlato, nei mesi scorsi, dell’acquisizione di McLaren, possibilità smentita prontamente dal team britannico. cosa c’è di vero, quindi? Le parole di Oliver Hoffmann in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 13 gennaio 2022) In arrivo un possibile rimpasto nei prossimi Mondiali della? Nel 2026 esordiranno i motori V6 termici da 1.6 litri, senza la componente MGU-H e questa novitàspingere diverse Case motoristiche ad avvicinarsi significativamente al Circus più importante delle quattro ruote. Volkswagen sembra essere molto interessata, ad esempio, ecompiere il passo decisivo per entrare, finalmente, in F1. Un altromolto chiacchierato è quello di, con il costruttore dei quattro anni chegiungere in. Si era parlato, nei mesi scorsi, dell’acquisizione di McLaren, possibilità smentita prontamente dal team britannico.c’è di vero, quindi? Le parole di Oliver Hoffmann in ...

Advertising

CalcioFinanza : Volkswagen studia l’ingresso di Porsche e Audi in Formula 1 - sportli26181512 : #Finanza #Notizie VW studia l’ingresso di Porsche e Audi in Formula 1: Secondo l’autorevole quotidiano tedesco Fran… - Italia_Notizie : Audi e Porsche, futuro in Formula Uno? La sfida nel 2026, elettroni permettendo - ParliamoDiNews : Audi e Porsche, futuro in Formula Uno? La sfida nel 2026, elettroni permettendo - Il Fatto Quotidiano #audi… - FormulaPassion : #F1: #Audi applaude le decisioni prese dalla #FIA -