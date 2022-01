Usa: ogni ora un bambino colpito da armi da fuoco (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Negli Stati Uniti ogni ora un bambino viene colpito da armi da fuoco: tanti sopravvivono, ma centinaia invece muoiono. Il numero preciso di quanti hanno perso la vita a causa della violenza armata l'... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Negli Stati Unitiora unvienedada: tanti sopravvivono, ma centinaia invece muoiono. Il numero preciso di quanti hanno perso la vita a causa della violenza armata l'...

Advertising

UffiziGalleries : 'Bello como un agave de piedra'. Pablo #Neruda usa questa meravigliosa espressione per descrivere #PalazzoVecchio… - GiancarloGarci6 : RT @Lantidiplomatic: Rand Paul a Fauci in audizione al Senato Usa : 'L'idea che un funzionario governativo come lei possa affermare unilate… - restless_waves : RT @Lantidiplomatic: Rand Paul a Fauci in audizione al Senato Usa : 'L'idea che un funzionario governativo come lei possa affermare unilate… - Marinvik63 : RT @Lantidiplomatic: Rand Paul a Fauci in audizione al Senato Usa : 'L'idea che un funzionario governativo come lei possa affermare unilate… - sferriam : RT @Lantidiplomatic: Rand Paul a Fauci in audizione al Senato Usa : 'L'idea che un funzionario governativo come lei possa affermare unilate… -