'Tu non sai chi sono io', la seconda stagione della docu - serie su Raiplay dal 14 gennaio (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Storie di giovani. Storie di genitori e figli connessi con l'altrove. Storie di emozioni forti, a volte difficili da raccontare e ancora di più scomode e mascherate nell'indifferenza. Torna in boxset, ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Storie di giovani. Storie di genitori e figli connessi con l'altrove. Storie di emozioni forti, a volte difficili da raccontare e ancora di più scomode e mascherate nell'indifferenza. Torna in boxset, ...

Advertising

borghi_claudio : @silvia_sb_ @LucaBizzarri Sai cosa mi avrebbe detto uno qualsiasi dei capi che ho avuto in borsa se avessi usato co… - qgiovi : @GiovanniBerluni @Corriere Sei tu a non arrivarci ti ho chiesto dati .. che attività chirurgica è sospesa ? Dai su… - VolpeReal : RT @LuciTheWeirdCat: Quando di notte guardi il frigo e non sai se mangiare l'ultima cipolla o un dado star - user1_150_1 : se ci provi con quello che mi piace sei automaticamente una puttana. anche se non sai che mi piace. - ale2otto : RT @ValiWaldorf: Quanto è bello visualizzare le storie alle persone che non segui ma sai che ti odiano? È bello essere fastidiosi -