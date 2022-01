Spalletti ritrova la sua «bussola» | Fabian Ruiz abile e arruolabile

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il Napoli è ancora in piena emergenza mastando la «» della sua squadra:, che ha la missione spesso sottovalutata di dare ordine, accompagnare la manovra e fare anche gol preziosi Dopo più di un mese il Napoli. Lo spagnolo aveva messo qualche minuto nelle gambe già qualche giorno fa contro la Samp e continuerà il suo percorso nella sfida di Coppa Italia alla Fiorentina, in programma domani allo stadio Diego Armando Maradona. Gli azzurri – scrive l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno – non hanno mal figurato col doppio play Lobotka-Demme. Soprattutto lo slovacco è diventato difficilmente sostituibile: «detta i tempi del gioco, guida lo sviluppo della manovra verso le catene laterali». La ...

Novità importanti per Lucianoche ha perso Lorenzo Insigne per le prossime due settimane, pur ritrovando in gruppo Victor Osimhen dopo l'infortunio al volto e la positività al Covid che lo ...Masa già quando sarà titolare: con il Venezia, dopo la sosta di fine mese. Tutte le riserve sono state sciolte ieri mattina: prima la Tac alla clinica Pineta Grande, la visita in sede e ...Il ritorno di Fabiàn. Contro la Sampdoria si è rivisto lo spagnolo che pare pronto a riprendersi una maglia da titolare nelle prossime gare. A sottolineare l'importanza del centrocampista è l'edizione ...Luciano Spalletti deve gestire al meglio le energie e i pochi uomini a disposizione e in vista dell’esordio in Coppa Italia ...