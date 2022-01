Serena Rossi non si sposa più | l’annuncio | “Ho pure smesso di chiedermi se e quando ci saranno”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Niente nozze pere Davide Devenuto. È stata la stessa attrice e conduttrice napoletana a spiegare in un’intervista al settimanale Di Più come stanno le cose tra loro. Da, nel 2019, il compagno le chiese dirlo in diretta a Domenica In, i fan non aspettavano altro che il loro matrimonio: dalle sue parole però, sembra proprio che debbano mettersi l’anima in pace. “Per adesso le nozze non sono in programma e hodise eci– ha spiegato-. Ma non mi lamento: Davide e io stiamo bene così, siamo felici e abbiamo un figlio meraviglioso. In fondo avrei poco tempo per organizzare le mie nozze, perché per i pmi mesi ...