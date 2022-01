Ristorazione e ritorno a smart working | quanti posti a rischio?

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il massiccioallo, in scia alla corsa di Omicron, rischia di tradursi nell’ennesimo colpo per la, settore già duramente provato. “Dopo il duro contraccolpo subito dallacollettiva durante la prima ondata della pandemia (nel 2020 il comparto ha registrato il 40% in meno di ricavi e volumi), con le scuole in DAD e gli uffici chiusi, nel 2021 il settore aveva iniziato una fase di leggera ripresa dei volumi e aveva ritrovato, seppur tra mille difficoltà, una progettualità. Ora – spiega Carlo Scarsciotti, presidente di ORICON OsservatorioCollettiva e Nutrizione -, con questa nuova ondata pandemica, i piccoli segnali positivi registrati negli ultimi mesi sono svaniti. Nonostante le imprese, con la consueta resilienza, si siano ...