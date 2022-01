Niente Naspi nel 2022 per questi disoccupati | i dettagli

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Anche per il nuovo anno la l’Inps conferma lacome ammortizzatore sociale fondamentale. Ma non tutti ine sono beneficiari La, o meglio, la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego, è un’indennità di disoccupazione che spetta a coloro che perdono involontariamente il lavoro. L’Inps specifica che nella perdita “involontaria” del lavoro sono comprese L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

RDistrib : @lorepregliasco My 2 cents: sospensione, non recuperabile, delle prestazioni di welfare ricevute dallo Stato. Nient… -

Ultime Notizie dalla rete : Niente Naspi

Consumatore.com

Il decalage dellainizierà dopo 6 mesi, il contratto di espansione si userà a partire dai 50 ...tassa per l'occupazione del suolo pubblico fino a tutto marzo. E' stata prorogata l'...... perché ai lavoratori ultracinquantenni che non si vaccinano fa perdere lo stipendio e a chi invece prende il reddito di cittadinanza o lano? Una volta che si perde lo stipendio si è tutti ...Anche per il nuovo anno la l'Inps conferma la Naspi come ammortizzatore sociale fondamentale. Ma non tutti i disoccupati ne sono beneficiari ...Mario Draghi è in fuga verso il Colle e incredibilmente per non turbare quella corsa è desaparecido dopo il decreto approvato in ...