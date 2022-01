Morto David Sassoli, un minuto di silenzio al Consiglio Ue (Di mercoledì 12 gennaio 2022) BRUXELLES – Gli ambasciatori dei 27 presso l’Ue riuniti a Bruxelles hanno osservato oggi un minuto di silenzio per rendere omaggio alla memoria di David Sassoli, il presidente del Parlamento europeo Morto ieri all’età di 65 anni. Lo ha reso noto la presidenza di turno francese dell’Unione, a cui spetta il coordinamento delle cicliche riunioni dei rappresentanti permanenti dei Paesi Ue, il cosiddetto “Coreper”. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di mercoledì 12 gennaio 2022) BRUXELLES – Gli ambasciatori dei 27 presso l’Ue riuniti a Bruxelles hanno osservato oggi undiper rendere omaggio alla memoria di, il presidente del Parlamento europeoieri all’età di 65 anni. Lo ha reso noto la presidenza di turno francese dell’Unione, a cui spetta il coordinamento delle cicliche riunioni dei rappresentanti permanenti dei Paesi Ue, il cosiddetto “Coreper”. L'articolo L'Opinionista.

