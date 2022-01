Massimiliano Allegri prima della Supercoppa: “Non ho idee chiare…” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Una rimonta straordinaria contro la Roma nell’ultima gara di Serie A come biglietto da visita per la finalissima di Supercoppa Italiana. Massimiliano Allegri è stato il protagonista assoluto della conferenza stampa che ha presentato il match di coppa contro i campioni d’Italia dell’Inter. Il mister, oltretutto, si è dilungato sul calciomercato e sulla condizione di Federico Chiesa. Le parole di Massimiliano Allegri Ecco le parole del tecnico dei bianconeri rilasciate in conferenza stampa prima del match di Supercoppa Italiana: “Le idee chiare non le ho ancora, devo vedere l’allenamento di oggi. Abbiamo giocatori non recuperabili: Bonucci sarà a disposizione, Danilo non è ancora sicuro, forse dovremo aspettare la sosta. Domani ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Una rimonta straordinaria contro la Roma nell’ultima gara di Serie A come biglietto da visita per la finalissima diItaliana.è stato il protagonista assolutoconferenza stampa che ha presentato il match di coppa contro i campioni d’Italia dell’Inter. Il mister, oltretutto, si è dilungato sul calciomercato e sulla condizione di Federico Chiesa. Le parole diEcco le parole del tecnico dei bianconeri rilasciate in conferenza stampadel match diItaliana: “Lechiare non le ho ancora, devo vedere l’allenamento di oggi. Abbiamo giocatori non recuperabili: Bonucci sarà a disposizione, Danilo non è ancora sicuro, forse dovremo aspettare la sosta. Domani ...

