LIVE Biathlon, Sprint donne Ruhpolding 2022 in DIRETTA: Dorothea Wierer ritrovata, è terza! E. Oeberg batte Roeiseland (Di mercoledì 12 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.51: L’appuntamento è per domani alle 14.30 per la Sprint maschile. Grazie per averci seguito e buona giornata! 15.48: Vittoria per Elvira Oeberg nella Sprint di Ruhpolding, secondo posto per la norvegese Roeiseland, terzo posto per l’azzurra Dorothea Wierer, primo podio per l’Italia in stagione e undicesimo posto in Coppa del Mondo per lei 15.47: Ultimi aggiustamenti per l’Italia. Carrara si inserisce all’84mo posto a 3’02”. Comola è 75ma e Vittozzi 89ma 15.44: Per l’Italia al momento Comola è 73ma a 2’46”, Vittozzi è 85ma a 3’10” 15.43: Ci saranno due azzurre al via dell’inseguimento. Dorothea Wierer che proverà a salire nuovamente sul podio partendo dal ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.51: L’appuntamento è per domani alle 14.30 per lamaschile. Grazie per averci seguito e buona giornata! 15.48: Vittoria per Elviranelladi, secondo posto per la norvegese, terzo posto per l’azzurra, primo podio per l’Italia in stagione e undicesimo posto in Coppa del Mondo per lei 15.47: Ultimi aggiustamenti per l’Italia. Carrara si inserisce all’84mo posto a 3’02”. Comola è 75ma e Vittozzi 89ma 15.44: Per l’Italia al momento Comola è 73ma a 2’46”, Vittozzi è 85ma a 3’10” 15.43: Ci saranno due azzurre al via dell’inseguimento.che proverà a salire nuovamente sul podio partendo dal ...

Advertising

FreddieTee : Con mio fratello sono arrivata alla conclusione che non posso più vedere gare di biathlon live, porto sfiga ?? Non h… - neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE per la Sprint femminile: Roeiseland per sfatare il tabù di Ruhpolding, Italia a cinque frecce #biathlon @AleBergomi #1… - neveitalia : LIVE per la Sprint femminile: Roeiseland per sfatare il tabù di Ruhpolding, Italia a cinque frecce #biathlon… - zazoomblog : LIVE Biathlon Sprint donne Ruhpolding 2022 in DIRETTA: Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi se ci siete battete un colpo… - zazoomblog : LIVE Biathlon Inseguimento 10 km Oberhof 2022 in DIRETTA: Roeiseland fuga per la vittoria. Wierer 15ma con 5 errori… -