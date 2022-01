Il picco di contagi mette in crisi la produttività

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) L'elevato numero di lavoratori assenti per positività al Covid-19 o quarantena stando a rischio servizi e aperture. Il Segretario Generale di Confesercenti: «È una situazione che riguarda tutti i settori. Servono interventi straordinari»

...il bollettino di ieri - che potrebbe anche essere l'ultimo su base giornaliera - i nuovi... Gli attualmente positivi crescono di 129.542 unità, arrivando aldi 2.134.139. Di questi, 2.115.Trentino Altri due decessi Covid in Trentino , dove si registra anche un nuovodi, 3.052 nelle ultime 24 ore. Il bollettino odierno riporta un incremento dei ricoveri saliti a 150 ...Il Covid ha ucciso sette persone nelle ultime 24 ore, ben 33 negli ultimi dieci giorni. L’ennesima dimostrazione che con il Sars-Cov 2 non si scherza. Un picco che non veniva raggiunto dalla scorsa pr ...I rappresentanti dei lavoratori della sanità sono pronti alla mobilitazione. Altre cinque vittime, la più anziana aveva 101 anni ...