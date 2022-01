Il Genoa pronto a sostituire Shevchenko: è lui il sogno! (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il futuro di Shevchenko è in bilico: dopo l’ultima sconfitta contro lo Spezia, la società sta seriamente pensando all’esonero del tecnico ucraino. Negli ultimi giorni sono stati fatti diversi nomi, ma il primo nome nella lista sembrerebbe essere proprio Rudi Garcia, ex allenatore della Roma. Rudi Garcia, LioneL’operazione non è facile: il primo ostacolo è il contratto pluriennale oneroso di Shevchenko, per il quale le parti dovrebbero cercare di trovare un’intesa. Se si dovesse effettivamente trovare un accordo per la rescissione consensuale dell’ex attaccante del Milan, il Genoa è decisa a provarci per Rudi Garcia. Le parti stanno già parlando: dopo l’esperienza al Lione, il tecnico è attualmente senza squadra e non è da escludere che lui possa scegliere di ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il futuro diè in bilico: dopo l’ultima sconfitta contro lo Spezia, la società sta seriamente pensando all’esonero del tecnico ucraino. Negli ultimi giorni sono stati fatti diversi nomi, ma il primo nome nella lista sembrerebbe essere proprio Rudi Garcia, ex allenatore della Roma. Rudi Garcia, LioneL’operazione non è facile: il primo ostacolo è il contratto pluriennale oneroso di, per il quale le parti dovrebbero cercare di trovare un’intesa. Se si dovesse effettivamente trovare un accordo per la rescissione consensuale dell’ex attaccante del Milan, ilè decisa a provarci per Rudi Garcia. Le parti stanno già parlando: dopo l’esperienza al Lione, il tecnico è attualmente senza squadra e non è da escludere che lui possa scegliere di ...

