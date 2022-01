Il campionato delle Asl

Leggi su ultimouomo

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) A Roma le Asl dividono la città in maniera arbitraria. Non sai mai in quale capiterai dopo un trasloco o finché non ne hai davvero bisogno. Una volta avevano lettere a distinguerle, oggi numeri. C’è la Asl 1, la 2 e così via fino a 6; sei enti per una provincia che si perde nel tempo e nello spazio. Ovviamente un disegno c’è, immagino ci sia, ma tutto sembra distorto e casuale, come spesso accade con la burocrazia italiana. Non è solo Roma: tutta Italia è divisa in Aziende sanitarie locali, più o meno estese sul territorio. Se nel 1992 erano 659, oggi sono 99 e non saprei dire se questo è un bene o un male. Negli ultimi due anni hanno funzionato da baluardo tra sanità e cittadino, mano visibile di uno stato emergenziale pandemico. Lo stanno facendo anche in questo momento, come possono, in una situazione di caos sanitario e burocratico difficile da dirimere. Ma non sono certo qui per ...