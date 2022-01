Facciamo i cracker con la ricetta di Fulvio Marino

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Un’altra bellissimadioggi 12 gennaio 2022, ladei. Per fare iin casa occorre un po’ di pazienza ma con laE’ sempre mezzogiorno tutto è molto semplice.suggerisce l’impasto perfetto per ie consiglia di regolarci con il sale in base al nostro gusto, a come preferiamo i: salati o non salati. Ricordiamo che alla fine prima della cottura spennelliamo icon l’olio di oliva e completiamo con il sale. Non perdete questadeidie le altre dalla cucina di E’ sempre mezzogiorno. Ricette ...