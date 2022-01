Bollo auto 2022: natura, scadenza, calcolo e pagamento. La guida rapida (Di mercoledì 12 gennaio 2022) A seguito della pandemia, lo scorso anno e nel 2020 il Bollo auto ha subito proroghe e stop vari, onde non gravare ulteriormente su bilanci familiari e in considerazione del fatto che, specie durante i periodi di lockdown, l’utilizzo dei mezzi a motore si è ridotto notevolmente. Ad inizio anno appare opportuno ricordare che il Bollo auto 2022, salvo provvedimenti urgenti ed emergenziali come quelli disposti per coronavirus, va pagato entro la scadenza, su base annuale. Infatti, in ipotesi di inadempienza interviene l’Amministrazione Finanziaria. Vediamo allora che cos’è in concreto il Bollo, quando scade, come si calcola e come si paga. Bollo auto 2022: la prossima imminente ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 12 gennaio 2022) A seguito della pandemia, lo scorso anno e nel 2020 ilha subito proroghe e stop vari, onde non gravare ulteriormente su bilanci familiari e in considerazione del fatto che, specie durante i periodi di lockdown, l’utilizzo dei mezzi a motore si è ridotto notevolmente. Ad inizio anno appare opportuno ricordare che il, salvo provvedimenti urgenti ed emergenziali come quelli disposti per coronavirus, va pagato entro la, su base annuale. Infatti, in ipotesi di inadempienza interviene l’Amministrazione Finanziaria. Vediamo allora che cos’è in concreto il, quando scade, come si calcola e come si paga.: la prossima imminente ...

Advertising

Anam726 : RT @Andrea89300576: @boni_castellane Mettesse su la Verità anche un sito web non sarebbe male. Sinceramente sono stufo di leggere titoli de… - EmilianoVerga : RT @RegLombardia: Hai un veicolo storico? Dal 1° gennaio 2022 le procedure per beneficiare dell’esenzione del #bolloauto sono più semplici,… - MimidiRosa1 : RT @noraikend: Ti fanno pagare il bollo auto e non puoi usarla per andare in centro, ti fanno pagare l'abbonamento all'autobus e non ti per… - infoiteconomia : Occhio al bollo auto: quando bisogna pagarlo nel 2022 e chi è esentato - infoiteconomia : Bollo auto Regione Veneto 2022: calcolo ed esenzioni -