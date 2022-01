Arrivabene prima della Supercoppa: “Alla Juve manca una cosa!” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ai microfoni di Sport Mediaset, Arrivabene ha rilasciato alcune dichiarazioni prima della partita di Supercoppa, soffermandosi anche sulle responsabilità che avrà Paulo Dybala dopo il brutto infortunio di Chiesa. Dybala, JuventusQueste le sue parole: “Prenderemo un sostituto per Chiesa? Noi abbiamo parecchi grandi campioni: Morata, Kajo Jorge, Dybala, Kean, Kulusevski e altri. Teniamo loro e valutiamo le occasioni. Non mi confronto con nessuno, quello che ho detto per Dybala vale per tutti. Io voglio vedere grinta e voglia di vincere, carattere. Chi porta il 10 della Juventus deve rendersi conto del peso che ha per noi. Il discorso però vale per tutti”. Arrivabene ha ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ai microfoni di Sport Mediaset,ha rilasciato alcune dichiarazionipartita di, soffermandosi anche sulle responsabilità che avrà Paulo Dybala dopo il brutto infortunio di Chiesa. Dybala,ntusQueste le sue parole: “Prenderemo un sostituto per Chiesa? Noi abbiamo parecchi grandi campioni: Morata, Kajo Jorge, Dybala, Kean, Kulusevski e altri. Teniamo loro e valutiamo le occasioni. Non mi confronto con nessuno, quello che ho detto per Dybala vale per tutti. Io voglio vedere grinta e voglia di vincere, carattere. Chi porta il 10ntus deve rendersi conto del peso che ha per noi. Il discorso però vale per tutti”.ha ...

