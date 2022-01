Un mare di sbarchi Nel Mediterraneo +83% in un anno | ecco i dati Frontex

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 11 gennaio 2022) Roma, 11 gen – Non tutte le emergenze ricevono la stessa attenzione. Soprattutto negli ultimi due anni, ovvero da quanto il Covid ha oscurato qualunque altra questione nel dibattito politico e mediatico. Come se nel frattempo tutto si fosse fermato, in preda a una strana forma di stasi. La realtà ci dice al contrario che movimenti e sommovimenti proseguono, adesso più che mai. Prova ne sono iforniti oggi da, l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, relativi agli attraversamenti irregolari delle frontiere Ue nel 2021, in considerevole crescita. Qui isui primi dieci mesi del 2021. Boom dinel 2021:sulle coste europee. ISono 220mila i clandestini sbarcati sulle coste d’Europa, ben oltre i livelli ...