Segretario Generale, il gruppo Pd a palazzo Mosti ringrazia la dottoressa Cotugno (Di martedì 11 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Quella di ieri era l’ultima giornata utile a presentare le candidature per l’incarico di Segretario Generale del Comune di Benevento. In attesa di conoscere le decisioni del sindaco Mastella, riteniamo giusto e doveroso ringraziare la dottoressa Maria Carmina Cotugno per il lavoro svolto negli oltre cinque anni trascorsi a palazzo Mosti”. Così in una nota stampa i consiglieri comunali del gruppo del Partito Democratico Floriana Fioretti, Raffaele De Longis, Giovanni De Lorenzo e Marialetizia Varricchio. “Non conosciamo le motivazioni che hanno determinato la rottura del rapporto di fiducia tra il Sindaco e il Segretario. Abbiamo avuto modo di conoscere, però, l’impegno e la correttezza della ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 11 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Quella di ieri era l’ultima giornata utile a presentare le candidature per l’incarico didel Comune di Benevento. In attesa di conoscere le decisioni del sindaco Mastella, riteniamo giusto e doverosore laMaria Carminaper il lavoro svolto negli oltre cinque anni trascorsi a”. Così in una nota stampa i consiglieri comunali deldel Partito Democratico Floriana Fioretti, Raffaele De Longis, Giovanni De Lorenzo e Marialetizia Varricchio. “Non conosciamo le motivazioni che hanno determinato la rottura del rapporto di fiducia tra il Sindaco e il. Abbiamo avuto modo di conoscere, però, l’impegno e la correttezza della ...

