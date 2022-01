Scatto Osimhen | oggi la visita di controllo | Napoli lo aspetta

Advertising

La Gazzetta dello Sport

Il viso è ancora un po' gonfio e questo non autorizza a facili ottimismi. Il Napoli spera di riavere presto in campo Victor, ma solo oggi dopo gli esami di controllo cui si sottoporrà, si potrà capire meglio quali saranno i tempi di recupero. Esami che erano previsti per il 31 dicembre, ma il giorno prima - in ...Il capitano del Napoli ha rimediato un risentimento muscolare alla coscia destra dopo uno, ... La buona notizia è che inveceha lasciato la Nigeria, dopo essere risultato negativo al ...Il viso è ancora un po’ gonfio e questo non autorizza a facili ottimismi. Il Napoli spera di riavere presto in campo Victor Osimhen, ma solo oggi dopo gli esami di controllo cui si sottoporrà, si ...Dopo la grande prova offerta allo Stadium di Torino contro la Juventus, il Napoli conferma l'ottimo momento di forma: manca un pizzico di cattiveria in più sotto porta.