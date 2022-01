“Purtroppo è lei”. Speranze finite, è appena arrivata la conferma a seguito dell’identificazione del cadavere (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Foto a fine articolo. Il corpo della donna trovata morta lo scorso 5 gennaio nel boschetto dell'ex Ospedale psichiatrico di San Giovanni è di Liliana Resinovich, la 62enne scomparsa nel nulla il 14 dicembre scorso. Lo riporta sul proprio sito il quotidiano Il Piccolo, precisando che è stato il fratello della donna, Sergio, a effettuare il riconoscimento della pensionata. Le indagini Sebastiano Visintin, il marito di Liliana Resinovich, sarebbe stato chiamato in questura per il riconoscimento fotografico del corpo trovato in due sacchi neri in un'area boschiva del parco dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni a Trieste. Intanto dall'autopsia è emerso che Liliana Resinovich è morta per "scompenso cardiaco acuto", non sono stati rilevati "traumi da mano altrui atti a giustificare il decesso". Lo rende noto un comunicato del Procuratore Antonio De Nicolo precisando ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Foto a fine articolo. Il corpo della donna trovata morta lo scorso 5 gennaio nel boschetto dell'ex Ospedale psichiatrico di San Giovanni è di Liliana Resinovich, la 62enne scomparsa nel nulla il 14 dicembre scorso. Lo riporta sul proprio sito il quotidiano Il Piccolo, precisando che è stato il fratello della donna, Sergio, a effettuare il riconoscimento della pensionata. Le indagini Sebastiano Visintin, il marito di Liliana Resinovich, sarebbe stato chiamato in questura per il riconoscimento fotografico del corpo trovato in due sacchi neri in un'area boschiva del parco dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni a Trieste. Intanto dall'autopsia è emerso che Liliana Resinovich è morta per "scompenso cardiaco acuto", non sono stati rilevati "traumi da mano altrui atti a giustificare il decesso". Lo rende noto un comunicato del Procuratore Antonio De Nicolo precisando ...

