Processo farsa in Birmania, altri 4 anni a Suu Kyi (Di martedì 11 gennaio 2022) Quattro anni di carcere per importazione illegale di walkie - talkie. Ha il sapore della beffa la nuova condanna a quattro anni di carcere nei confronti dell'ex leader birmana Aung Sang Suu Kyi, gia' ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 11 gennaio 2022) Quattrodi carcere per importazione illegale di walkie - talkie. Ha il sapore della beffa la nuova condanna a quattrodi carcere nei confronti dell'ex leader birmana Aung Sang Suu Kyi, gia' ...

gazzettaparma : Cittadina onoraria di Parma - Marinettoski : @kahluaeluau In questo caso non fano nemmeno il processo farsa... - kahluaeluau : @Marinettoski Se si intende un processo farsa con cui sacrificare quattro pesci piccoli per ripulirsi l'immagine no… - MattiaMorbidoni : RT @bendellavedova: #Myanmar: altri 4 anni di carcere ad Aung San Suu Kyi, vittima di un processo farsa senza fine e fotografia di un paese… - AxxMassimo : @RCatuso @Valenti47642267 Vero vero ... esattamente Cambia poco la sostanza Di fatto loro o altri sarebbe cambiato… -

