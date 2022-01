Lombardia verso la zona arancione, Fontana: 'Difficile fare previsioni, ma direzione è quella' (Di martedì 11 gennaio 2022) 'Non penso si possano fare anticipazioni ma le indicazioni e la direzione è quella, speriamo di riuscire a fermarci prima'. Lo ha detto il presidente Attilio Fontana, a chi gli chiedeva di un ... Leggi su leggo (Di martedì 11 gennaio 2022) 'Non penso si possanoanticipazioni ma le indicazioni e la, speriamo di riuscire a fermarci prima'. Lo ha detto il presidente Attilio, a chi gli chiedeva di un ...

