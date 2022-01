GF Vip 6: Soleil Sorge non è più la preferita, e c’è chi festeggia (Di martedì 11 gennaio 2022) Il televoto per la prima volta non ha fatto trionfare l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne che adesso minaccia di voler uscire dalla Casa. Felici della notizia, invece, Miriana Trevisan, Jessica e Lulù Selassié, Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di martedì 11 gennaio 2022) Il televoto per la prima volta non ha fatto trionfare l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne che adesso minaccia di voler uscire dalla Casa. Felici della notizia, invece, Miriana Trevisan, Jessica e Lulù Selassié, Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni. L'articolo proviene da DireDonna.

Advertising

Tuttogossipnews : #GFvip Il crollo di #soleil - IsaeChia : #GfVip 6, Katia Ricciarelli su Manuel Bortuzzo: “Io non lo voglio neanche guardare in faccia, sembra diventato catt… - LaMammaN1 : - MondoTV241 : GF Vip, 'Stai qui perchè hai organizzato una paparazzata con Iannone' in un litigio con Soleil Gianmaria scopre alt… - infoitcultura : Gf Vip, Soleil e Manila in sauna accusano le altre: «Siamo noi le cattive?». Cosa è successo -