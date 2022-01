ENNIO di Giuseppe Tornatore arriva al cinema il 27 gennaio (Di martedì 11 gennaio 2022) . Si tratta di un ritratto a tutto tondo del grande Ennio Morricone Arriverà in sala il 27 gennaio distribuito da Lucky Red in collaborazione con Timvision, ENNIO di Giuseppe Tornatore, ritratto a tutto tondo di Ennio Morricone, il musicista più popolare e prolifico del XX secolo, il più amato dal pubblico internazionale, due volte Premio Oscar®, autore di oltre 500 colonne sonore indimenticabili. Presentato con successo Fuori Concorso alla Mostra del cinema di Venezia e al Bif&st, il documentario racconta Morricone attraverso una lunga intervista di Tornatore al Maestro, testimonianze di artisti e registi – come Bertolucci, Montaldo, Bellocchio, Argento, i Taviani, Verdone, Barry Levinson, Roland Joffè, Oliver Stone, Quentin Tarantino, Clint Eastwood, Bruce Springsteen – scene di ... Leggi su 361magazine (Di martedì 11 gennaio 2022) . Si tratta di un ritratto a tutto tondo del grande Ennio Morricone Arriverà in sala il 27distribuito da Lucky Red in collaborazione con Timvision,, ritratto a tutto tondo di Ennio Morricone, il musicista più popolare e prolifico del XX secolo, il più amato dal pubblico internazionale, due volte Premio Oscar®, autore di oltre 500 colonne sonore indimenticabili. Presentato con successo Fuori Concorso alla Mostra deldi Venezia e al Bif&st, il documentario racconta Morricone attraverso una lunga intervista dial Maestro, testimonianze di artisti e registi – come Bertolucci, Montaldo, Bellocchio, Argento, i Taviani, Verdone, Barry Levinson, Roland Joffè, Oliver Stone, Quentin Tarantino, Clint Eastwood, Bruce Springsteen – scene di ...

