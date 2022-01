Demi Lovato riappare dopo il rehab rasata e con un ragno gigante tatuato sulla testa (Di martedì 11 gennaio 2022) Nuovo colpo di testa per Demi Lovato, che ha festeggiato la fine del percorso di riabilitazione facendosi tatuare un enorme ragno sulla testa rasata. La cantante ha mostrato soddisfatta l’opera di dottor Woo, uno dei tatuatori più in voga di Hollywood. Il disegno è dedicato alla nonna, una figura a cui è molto legata. L’aracnide stilizzato è un omaggio alla nonna, come ha spiegato Demi ai suoi follower nelle storie di Instagram: “È stata lei a insegnarci molte cose. Ci ha insegnato la ceramica e la tessitura. Ci ha insegnato del fuoco, della luce e del buio. Ci ha insegnato che siamo tutti collegati nella rete. Ognuno di noi ha il suo posto nel mondo”, Con il ragnetto in testa, i tatuaggi della Lovato ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 11 gennaio 2022) Nuovo colpo diper, che ha festeggiato la fine del percorso di riabilitazione facendosi tatuare un enorme. La cantante ha mostrato soddisfatta l’opera di dottor Woo, uno deiri più in voga di Hollywood. Il disegno è dedicato alla nonna, una figura a cui è molto legata. L’aracnide stilizzato è un omaggio alla nonna, come ha spiegatoai suoi follower nelle storie di Instagram: “È stata lei a insegnarci molte cose. Ci ha insegnato la ceramica e la tessitura. Ci ha insegnato del fuoco, della luce e del buio. Ci ha insegnato che siamo tutti collegati nella rete. Ognuno di noi ha il suo posto nel mondo”, Con il ragnetto in, i tatuaggi della...

Advertising

hnkimma : RT @demilovatobr: 'Novo piercing'. ?? Demi Lovato via Instagram story. - cffude : RT @demilovatobr: 'Novo piercing'. ?? Demi Lovato via Instagram story. - damn0daniel : RT @demilovatobr: 'Novo piercing'. ?? Demi Lovato via Instagram story. - ddlovatobr21 : 'Novo piercing'. Demi Lovato via Instagram story (ddlovato). - securenet : Christina Aguilera - Fall In Line ft. Demi Lovato -