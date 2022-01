David Sassoli, follia no vax in Rete. "Morto per il vaccino". "Buonissima notizia" (Di martedì 11 gennaio 2022) follia no vax sui social dopo la morte di David Sassoli . "Ogni tanto una Buonissima notizia. Se ne va mr. 'Il green pass non è discriminatorio' Sassoli. Adesso venitevi a prendere gli altri, grazie", ... Leggi su quotidiano (Di martedì 11 gennaio 2022)no vax sui social dopo la morte di. "Ogni tanto una. Se ne va mr. 'Il green pass non è discriminatorio'. Adesso venitevi a prendere gli altri, grazie", ...

Advertising

vonderleyen : Sono profondamente rattristata dalla morte di un grande europeo e italiano. David Sassoli è stato un giornalista a… - GiuseppeConteIT : David Sassoli è stato un giornalista, un politico di grande spessore umano prima che professionale. La sua morte è… - ferrazza : Una delle foto più belle e significative di David Sassoli. È stato uno dei pochi politici italiani europeo per con… - valerio_cuccuru : RT @mrctrdsh: I Novax che esultano per la morte di David Sassoli sono una comunità chiusa che trova la propria ragione di autostima in ciò… - PaolaTacconi : RT @Ale_ToddeM5S: La scomparsa di David Sassoli lascia in tutti un vuoto enorme. Ci lascia una persona per bene, un professionista stimato,… -