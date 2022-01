Advertising

StraNotizie : Covid, Crisanti: 'Draghi fortunato, ora è come Johnson' - fisco24_info : Covid, Crisanti: 'Draghi fortunato, ora è come Johnson': 'Stessa linea: facciamo finta che sia tutto normale e sper… - italiaserait : Covid, Crisanti: “Draghi fortunato, ora è come Johnson” - sulsitodisimone : Covid, Crisanti: 'Draghi fortunato, ora è come Johnson' - FrancoMusiani : RT @Michele_Arnese: “Dobbiamo vaccinarci contro Covid. Ma i vaccini Pfizer e Moderna hanno un problema di struttura: non si può pensare di… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Crisanti

Adnkronos

...farmaci che continuano a chiamare 'vaccini' non consentirà a nessuno di uscire dalla crisi- ... avendo superato il Masaniello per antonomasia,. E quindi con una faccia di bronzo che ci ..."Smog aumenta mortalità"/ Studio: "+9% ogni microgrammo per metro cubo": 'LA PERCENTUALE DI VACCINATI NON CORRISPONDE ALLA PERCENTUALE DI PROTETTI' Sempre durante la diretta de 'L'Aria ...L’obbligo vaccinale per gli over 50 “non bloccherà l’ondata di Covid in atto. Questa misura è passata come un toccasana per risolvere il problema del sovraccarico degli ospedali. Non è così”. Questo i ...Il virologo Andrea Crisanti si oppone all'obbligo vaccinale imposto agli over 50: una misura che non serve a fermare il Covid e non svuoterà gli .... Il virologo e direttore del Dipartimento di medici ...