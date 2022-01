“Belén Rodriguez e Lavezzi stanno insieme”. L’ex calciatore del Napoli rompe il silenzio e va su tutte le furie: “Non mi rompete i cog**oni” (Di martedì 11 gennaio 2022) Più passano i giorni e più si fanno insistenti le voci sulla rottura tra Belén Rodriguez e Antonino Spinalbese, padre della sua secondogenita, Luna Marì (nata lo scorso luglio). E così la showgirl argentina, da sempre al centro dei gossip, diventa la protagonista di nuovi capitoli di cronaca rosa. L’ultimo è quello secondo cui avrebbe avuto un flirt con Ezequiel Lavezzi, L’ex calciatore del Napoli. L’ex moglie di Stefano De Martino è infatti in vacanza con un’amica proprio in Uruguay, dove si trova anche L’ex giocatore 36enne. Mentre l’argentina ha preferito non commentare il rumor, Lavezzi è andato su tutte le furie, condividendo la notizia sui social e scrivendo: “Fake. Non mi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 gennaio 2022) Più passano i giorni e più si fanno insistenti le voci sulla rottura trae Antonino Spinalbese, padre della sua secondogenita, Luna Marì (nata lo scorso luglio). E così la showgirl argentina, da sempre al centro dei gossip, diventa la protagonista di nuovi capitoli di cronaca rosa. L’ultimo è quello secondo cui avrebbe avuto un flirt con Ezequieldelmoglie di Stefano De Martino è infatti in vacanza con un’amica proprio in Uruguay, dove si trova anchegiocatore 36enne. Mentre l’argentina ha preferito non commentare il rumor,è andato sule, condividendo la notizia sui social e scrivendo: “Fake. Non mi ...

