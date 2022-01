Atalanta | un membro del gruppo squadra positivo al Covid

Advertising

WuMaPaddei : RT @Carlo_Canavesi: '#Atalanta B.C. comunica che un membro del gruppo squadra è risultato positivo al Covid-19 dopo i tamponi eseguiti ieri… - TuttoFanta : ?#ATALANTA: nuovo positivo nel gruppo squadra dopo i tamponi di ieri. (Non specificato se si tratti di un membro de… - sportli26181512 : Atalanta, UFFICIALE: nuovo positivo al Covid nel gruppo squadra: Atalanta B.C. comunica che un membro del gruppo sq… - Carlo_Canavesi : '#Atalanta B.C. comunica che un membro del gruppo squadra è risultato positivo al Covid-19 dopo i tamponi eseguiti… - LAROMA24 : Coronavirus: positivo un membro del gruppo squadra dell'Atalanta #AsRoma -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta membro

Calcio News 24

Commenta per primoB. C. comunica che undel gruppo squadra è risultato positivo al Covid - 19 dopo i tamponi eseguiti ieri. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e ...B. C. comunica che undel gruppo squadra è risultato positivo al Covid - 19 dopo i tamponi eseguiti ieri. La società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore ...Nuovo positivo nell’Atalanta – Nuovo positivo al Covid-19 per l’Atalanta di Gasperini anche se non è specificato se si tratti di un calciatore o di un membro dello staff. Atalanta, altro caso di Covid ...Salgono a quattro i casi di Covid-19 nell'Atalanta. Dopo i tre annunciati alla vigilia della gara di campionato contro l'Udinese, oggi la societa' nerazzurra ne ha reso noto un altro. "Atalanta B.C. c ...