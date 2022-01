Zhang a Milano | ore calde per l' Inter - Tripla firma in arrivo

Advertising

Inter : Dopo l'arrivo a Milano, il presidente Steven Zhang ha fatto tappa al Centro Sportivo Suning, per incontrare Simone… - FBiasin : Steven #Zhang è atterrato oggi a Milano. A quelli che “la squadra funziona, sale sul carro” è sempre bene ricordare… - Gazzetta_it : Inter, Zhang è a Milano: definirà le strategie estive tra rinnovi, stadio e mercato - calciomercatoit : ????#Inter, #Zhang a Milano: pronto il rinnovo di #Marotta, #Ausilio e #Baccin - ocvooto : RT @Inter: Dopo l'arrivo a Milano, il presidente Steven Zhang ha fatto tappa al Centro Sportivo Suning, per incontrare Simone Inzaghi, lo s… -

Ultime Notizie dalla rete : Zhang Milano

Ore calde per l'Inter dopo l'arrivo di, tripla firma in arrivo in casa nerazzurraOre calde per il futuro della dirigenza interista. Stevenè tornato anei giorni scorsi e, oltre a pianificare il futuro dei ...L' Inter vola in campionato; e orablinda tutti. Il Corriere dello Sport, oggi 10 gennaio, aggiorna sulle trattative per i rinnovi dello staff dirigenziale., atterrato a, ha assistito ieri alla bella vittoria contro la Lazio che ha consolidato il primato in classifica dei nerazzurri. Un'Inter matura e cinica, ha superato l'ennesimo ostacolo ( ...Il presidente nerazzurro è tornato a Milano, e ieri ha assistito al bel successo della squadra contro la Lazio. Da oggi i rinnovi dei dirigenti e il mercato ...Presidente sarà a San Siro per la sfida con la .... Essendo in Italia per motivi di lavoro, Zhang non è sottoposto alla quarantena come previsto dalle norme sanitarie internazionali. Il presidente sar ...