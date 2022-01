Ultime Notizie Roma del 10-01-2022 ore 17:10 (Di lunedì 10 gennaio 2022) Romadailynews radiogiornale un nuovo appuntamento con l’informazione ma un pomeriggio alla redazione microfono Giuliano Ferrigno ancora dimenticanza cravidi l’apertura con questo ritmo raggiungeremo il piccolo la seconda decade di gennaio osserviamo anche ciò che è accaduto negli altri paesi Regno Unito in primis Perché per primo ha avuto esperienza di un grande numero di contatti la prima Paolo sileri Sottosegretario alla salute aggiungendo fai la seconda e la terza decade di gennaio dovremmo iniziare a vedere la discesa almeno di questi primi giorni che vedo un numero maggiore di contatti le cose andranno bene per la scuola come per tutta la popolazione sottolinea ancora il Sottosegretario ci abbiamo un milione di persone in isolamento è chiaro che per questi ci sono anche i docenti Quindi è chiaro che localmente ci possa essere dei problemi ma la nostra linea è ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 10 gennaio 2022)dailynews radiogiornale un nuovo appuntamento con l’informazione ma un pomeriggio alla redazione microfono Giuliano Ferrigno ancora dimenticanza cravidi l’apertura con questo ritmo raggiungeremo il piccolo la seconda decade di gennaio osserviamo anche ciò che è accaduto negli altri paesi Regno Unito in primis Perché per primo ha avuto esperienza di un grande numero di contatti la prima Paolo sileri Sottosegretario alla salute aggiungendo fai la seconda e la terza decade di gennaio dovremmo iniziare a vedere la discesa almeno di questi primi giorni che vedo un numero maggiore di contatti le cose andranno bene per la scuola come per tutta la popolazione sottolinea ancora il Sottosegretario ci abbiamo un milione di persone in isolamento è chiaro che per questi ci sono anche i docenti Quindi è chiaro che localmente ci possa essere dei problemi ma la nostra linea è ...

