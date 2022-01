Traffico bloccato per via dei cantieri in A12: mamma partorisce in ambulanza (Di lunedì 10 gennaio 2022) commenta Una donna di Rapallo ha partorito in ambulanza sulla A12, a causa del Traffico dovuto ai cantieri aperti. Con l'aiuto del personale del 118 e dei volontari, la neo mamma ha messo alla luce un ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 10 gennaio 2022) commenta Una donna di Rapallo ha partorito insulla A12, a causa deldovuto aiaperti. Con l'aiuto del personale del 118 e dei volontari, la neoha messo alla luce un ...

Ultime Notizie dalla rete : Traffico bloccato Traffico bloccato per via dei cantieri in A12: mamma partorisce in ambulanza commenta Una donna di Rapallo ha partorito in ambulanza sulla A12, a causa del traffico dovuto ai cantieri aperti. Con l'aiuto del personale del 118 e dei volontari, la neo mamma ha messo alla luce un maschio sano. Dopo il parto l'ambulanza è riuscita a farsi largo e la donna, ...

